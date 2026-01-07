Тренер «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал о победной встрече с «Амуром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о победе над «Амуром» (2:0).

«Быстрая игра, хорошие действия в первом периоде. Много сыграли наши спецбригады большинства и меньшинства. В целом матч мы провели достойно. У нас было много шансов забросить. Уже хорошо, что этот процесс идёт. Нужно продолжать работать. Уровень нашей игры постепенно улучшается, становится более сбалансированным. Особенно в двух последних матчах. Ребята много работали, чтобы добиться этих побед.

Из-за раннего начала встречи собрание по большинству мы провели вчера. Сегодня говорили про меньшинство и равные составы. Обычно мы не разделяем эту работу. В двух предыдущих матчах немного удалялись, а тут наоборот. Точных причин не назову. Но это однозначно меняет ритм нашей игры. У нас три хороших вратаря. Кареев сейчас действует очень хорошо. Здоровая конкуренция, все голкиперы готовы играть», — цитирует Келли сайт КХЛ.