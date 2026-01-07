Евгений Малкин в шутку ответил, что будет, если тренер попросит его играть на краю

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в шутку ответил, что будет, если тренер попросит его играть на позиции крайнего нападающего.

«Буду готов сыграть в защите или на позиции вратаря, если тренер этого захочет», — приводит слова Малкина журналист Уэс Кросби на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, «Питтсбург» поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. Он пропустил 13 матчей регулярного чемпионата. Малкин вернулся к индивидуальным тренировкам на льду ещё 17 декабря, а в пятницу, 2 января, впервые вышел на раскатку с остальной командой. В нынешнем сезоне Евгений провёл 26 игр, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.