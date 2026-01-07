Сборная Германии по хоккею представила состав на Олимпиаду-2026

Сборная Германии по хоккею опубликовала состав на Олимпийские игры 2026 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Вратари: Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм», DEL), Филипп Грубауэр («Сиэтл Кракен», НХЛ), Матиас Нидербергер («Ред Булл Мюнхен», DEL).

Защитники: Леон Гаванке, Лукас Кельбле (оба — «Адлер Мангейм», DEL), Корбиниан Гайбель, Йонас Мюллер, Кай Висман (все — «Айсберен Берлин», DEL), Мориц Мюллер («Кёльнер Хайе», DEL), Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз», НХЛ), Фабио Вагнер («Ред Булл Мюнхен», DEL).

Нападающие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз», НХЛ), Тим Штюцле («Оттава Сенаторз», НХЛ), Нико Штурм («Миннесота Уайлд», НХЛ), Джон Петерка («Юта Мамонт», НХЛ), Доминик Кагун («Лозанна», NL), Марк Михаэлис, Александер Эль, Джастин Шюц (все — «Адлер Мангейм», DEL), Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин», DEL), Тобиас Ридер («Ред Булл Мюнхен», DEL), Джош Самански («Бейкерсфилд Кондорс», АХЛ), Войцех Стаховяк («Сиракьюз Кранч», АХЛ), Паркер Туоми («Кёльнер Хайе», DEL), Лукас Райхель («Абботсфорд Кэнакс», АХЛ).