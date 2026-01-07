Скидки
Матс Сундин вручил Мэттьюсу памятную табличку в честь рекорда Остона по голам в «Торонто»

Комментарии

Легенда «Торонто Мэйпл Лифс» и член Зала хоккейной славы Матс Сундин вручил Остону Мэттьюсу памятную табличку в честь рекорда форварда по голам в канадском клубе.

Фото: НХЛ

Мэттьюс в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) отметился дублем и стал лучшим снайпером «Торонто». После игры с «островитянами» на счету Мэттьюса 421 шайба, благодаря чему он обошёл находившегося ранее на первой строчке Матса Сундина (420). На такое количество голов Мэттьюс затратил 664 матча, в то время как Матс Сундин — 981.

Отметим, на данный момент на счету Остона Мэттьюса 422 шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

