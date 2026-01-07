Скидки
СКА — Лада, результат матча 7 января 2026 года, счёт 5:4 ОТ, КХЛ 2025/2026

Дубли Голдобина и Гримальди помогли СКА победить «Ладу» в овертайме
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На восьмой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Рокко Гримальди восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Гримальди вывел СКА вперёд, оформив дубль. На последней минуте периода Николай Голдобин сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Томаш Юрчо сократил отставание «Лады» до минимума. На 16-й минуте периода Егор Савиков забросил четвёртую шайбу СКА в матче. Менее чем через минуту Андрей Чивилёв сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Иван Савчик восстановил равенство в игре. В овертайме Голдобин принёс СКА победу.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Металлургом» 10 января. «Лада» 9 января встретится в гостях с ХК «Сочи».

Комментарии
