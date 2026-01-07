Дубли Голдобина и Гримальди помогли СКА победить «Ладу» в овертайме

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На восьмой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Рокко Гримальди восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Гримальди вывел СКА вперёд, оформив дубль. На последней минуте периода Николай Голдобин сделал счёт 3:1. В середине третьего периода Томаш Юрчо сократил отставание «Лады» до минимума. На 16-й минуте периода Егор Савиков забросил четвёртую шайбу СКА в матче. Менее чем через минуту Андрей Чивилёв сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Иван Савчик восстановил равенство в игре. В овертайме Голдобин принёс СКА победу.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Металлургом» 10 января. «Лада» 9 января встретится в гостях с ХК «Сочи».
- 7 января 2026
-
19:39
-
19:26
-
19:13
-
18:50
-
18:33
-
18:22
-
18:05
-
17:47
-
17:36
-
17:25
-
17:10
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:32
-
15:18
-
14:54
-
14:32
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:35
-
12:24
-
12:04
-
11:49
-
11:27
-
11:12
-
11:00