Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Айлендерс» Энтони Дюклер повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки

Форвард «Айлендерс» Энтони Дюклер повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки.

Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, Дюклер в игре с «дьяволами» оформил натуральный хет-трик, набрал пять очков и закончил встречу с показателем полезности «+6». До Дюклера в истории НХЛ только Уэйну Гретцки удавалось добиться больших показателей — 18 февраля 1981 года в матче с «Сент-Луис Блюз» (9:2) канадский форвард забросил пять шайб (с натуральным покером), набрал семь очков и закончил игру с показателем полезности «+6».

В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 9:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
9 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Барзал (Пулок, Шефер) – 01:08     2:0 Дюклер (Пелеч) – 04:01     3:0 Дюклер (Сизикас) – 13:31     4:0 Дюклер (Барзал, Деанджело) – 23:29     5:0 Хольмстрём (Барзал, Пулок) – 31:12     6:0 Сизикас – 41:34     7:0 Деанджело (Дюклер, Шабанов) – 51:28     8:0 Ритчи (Деанджело) – 58:36     9:0 Сизикас (Дюклер, Мейфилд) – 59:02    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android