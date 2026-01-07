Форвард «Айлендерс» Энтони Дюклер повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» повторил уникальное достижение Уэйна Гретцки.
Как сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х, Дюклер в игре с «дьяволами» оформил натуральный хет-трик, набрал пять очков и закончил встречу с показателем полезности «+6». До Дюклера в истории НХЛ только Уэйну Гретцки удавалось добиться больших показателей — 18 февраля 1981 года в матче с «Сент-Луис Блюз» (9:2) канадский форвард забросил пять шайб (с натуральным покером), набрал семь очков и закончил игру с показателем полезности «+6».
В Элмонте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 9:0.
- 7 января 2026
