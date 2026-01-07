Скидки
Ушёл из жизни врач «Северстали» Александр Фёдоров

Сегодня, 7 января, ушёл из жизни врач «Северстали» Александр Фёдоров, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

«С глубоким сожалением сообщаем об уходе из жизни Александра Фёдорова, многолетнего врача хоккейной команды «Северсталь». Александр Валентинович был высококвалифицированным специалистом и настоящим профессионалом, посвятившим свою карьеру череповецкому хоккею. Его труд и самоотдача стали важной частью истории команды. Хоккейный клуб «Северсталь» выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Светлая память», — сказано в сообщении команды.

В следующей игре «Северсталь» встретится с минским «Динамо» 8 января.

Новости. Хоккей
