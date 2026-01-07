Скидки
Хоккей

Величкин назвал команды, которые, по его мнению, будут бороться за Кубок Гагарина в сезоне

Комментарии

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал пять клубов КХЛ, которые будут бороться за Кубок Гагарина.

«На сегодняшний день одним из главных претендентов на Кубок Гагарина является «Металлург». Всего в этом году за трофей будут бороться четыре команды, но может быть и пять. Для меня это «Локомотив», «Авангард», «Металлург» и минское «Динамо». Белорусы точно планируют вмешаться в этом году и стать чемпионом. Состав у минчан очень приличный. Плюс главный тренер Дмитрий Квартальнов обладает необозримым опытом для достижения самых высоких результатов. Если говорить о пятом клубе, то это московское «Динамо». Вероятнее всего эти команды станут командами-претендентами на титул», — приводит слова Величкина «Советский спорт».

