Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи игр. В ночь с 6 на 7 января мск форвард набрал два очка в домашней встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2), оформив ассистентский дубль.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp) 1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22 1:2 Нельсон (Макар) – 29:31 2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22 3:2 Хагель (Крозье, Кучеров) – 48:31 4:2 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 58:35
Всего на отрезке из семи последних матчей в активе Никиты 18 (7+11) очков.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд. Ранее подобная серия у форварда была с 18 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.
В нынешнем сезоне Кучеров сыграл 38 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 41 результативную передачу.
