Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд

Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи игр. В ночь с 6 на 7 января мск форвард набрал два очка в домашней встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2), оформив ассистентский дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 19:48 (pp)     1:1 Келли (Бардаков, Соловьёв) – 23:22     1:2 Нельсон (Макар) – 29:31     2:2 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 37:22     3:2 Хагель (Крозье, Кучеров) – 48:31     4:2 Чирелли (Хагель, Рэддиш) – 58:35    

Всего на отрезке из семи последних матчей в активе Никиты 18 (7+11) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд. Ранее подобная серия у форварда была с 18 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

В нынешнем сезоне Кучеров сыграл 38 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Материалы по теме
Никита Кучеров провёл 300-й матч в НХЛ, в которых набрал 2+ очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android