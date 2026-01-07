Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил свою мультирезультативную (два и более очка за матч) серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи игр. В ночь с 6 на 7 января мск форвард набрал два очка в домашней встрече с «Колорадо Эвеланш» (4:2), оформив ассистентский дубль.

Всего на отрезке из семи последних матчей в активе Никиты 18 (7+11) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Никита Кучеров второй раз в карьере набрал два и более очка в семи играх подряд. Ранее подобная серия у форварда была с 18 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

В нынешнем сезоне Кучеров сыграл 38 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 41 результативную передачу.