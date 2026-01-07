Скидки
«Равнодушных всё меньше, искореняем их». Главный тренер «Лады» — после матча со СКА

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от СКА (4:5 ОТ) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

«Хорошая игра с обеих сторон, интересная для болельщиков. Мы сначала вышли вперёд, потом проигрывали, но приложили много усилий и сравняли счёт. Единственное, что огорчает — опять поражение, хоть и в овертайме. Но сегодня за команду не стыдно, команда последние игры сражается, пытается изменить ситуацию. Равнодушных всё меньше, мы их искореняем.

Если разделить игру на плюсы и минусы, не порадовал второй период по содержанию, и удалений нахватали, и пропустили. Пока не уберём удаления, мы из-за них, считай, сегодня пострадали, пропустили три гола в меньшинстве. Хотя «5 на 3» не забили, была бы реализация получше, глядишь, игра бы по-другому сложилась. Но предыдущий матч мы начинали с 0:2, сегодня это убрали, повели в счёте. Команда слышит и пытается исправить», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

