«Равнодушных всё меньше, искореняем их». Главный тренер «Лады» — после матча со СКА

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от СКА (4:5 ОТ) в Санкт-Петербурге.

«Хорошая игра с обеих сторон, интересная для болельщиков. Мы сначала вышли вперёд, потом проигрывали, но приложили много усилий и сравняли счёт. Единственное, что огорчает — опять поражение, хоть и в овертайме. Но сегодня за команду не стыдно, команда последние игры сражается, пытается изменить ситуацию. Равнодушных всё меньше, мы их искореняем.

Если разделить игру на плюсы и минусы, не порадовал второй период по содержанию, и удалений нахватали, и пропустили. Пока не уберём удаления, мы из-за них, считай, сегодня пострадали, пропустили три гола в меньшинстве. Хотя «5 на 3» не забили, была бы реализация получше, глядишь, игра бы по-другому сложилась. Но предыдущий матч мы начинали с 0:2, сегодня это убрали, повели в счёте. Команда слышит и пытается исправить», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.