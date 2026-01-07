Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков: Емелин с большим желанием вникает в процесс, думаю, будет хорошим тренером

Десятков: Емелин с большим желанием вникает в процесс, думаю, будет хорошим тренером
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от СКА (4:5 ОТ) в Санкт-Петербурге рассказал о работе Алексея Емелина в штабе тольяттинского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

— Первое звено много очков набрало, как оцените их игру?
— Им бы не пропустить гол от Савикова, было бы вообще замечательно. И убрать удаления Юрчо. Мы ждём от них гораздо больше, и они могут больше. И на тренировках они прогрессируют, нужно всё переносить в результат.

— У Макарова 0+3 сегодня. Вы его недавно получили, какие цели ставите?
— Цели перед защитниками всегда одинаковые – надёжная игра в обороне. У него были неплохие матчи, но были провалы, потому что он не всегда получал игровую практику в ЦСКА. Сейчас провалов меньше. То же самое у Уильямса.

Алексей Емелин вошёл в ваш штаб, какие задачи перед ним ставите, какую пользу он приносит? У него же нет опыта как тренера...
— У него огромный опыт игрока, сейчас он должен передавать этот опыт нашим защитникам. Он с большим желанием вникает в процесс, парень статный, надёжный, думаю, из него получится хороший тренер, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Равнодушных всё меньше, искореняем их». Главный тренер «Лады» — после матча со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android