Десятков: Емелин с большим желанием вникает в процесс, думаю, будет хорошим тренером

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после поражения от СКА (4:5 ОТ) в Санкт-Петербурге рассказал о работе Алексея Емелина в штабе тольяттинского клуба.
— Первое звено много очков набрало, как оцените их игру?
— Им бы не пропустить гол от Савикова, было бы вообще замечательно. И убрать удаления Юрчо. Мы ждём от них гораздо больше, и они могут больше. И на тренировках они прогрессируют, нужно всё переносить в результат.
— У Макарова 0+3 сегодня. Вы его недавно получили, какие цели ставите?
— Цели перед защитниками всегда одинаковые – надёжная игра в обороне. У него были неплохие матчи, но были провалы, потому что он не всегда получал игровую практику в ЦСКА. Сейчас провалов меньше. То же самое у Уильямса.
— Алексей Емелин вошёл в ваш штаб, какие задачи перед ним ставите, какую пользу он приносит? У него же нет опыта как тренера...
— У него огромный опыт игрока, сейчас он должен передавать этот опыт нашим защитникам. Он с большим желанием вникает в процесс, парень статный, надёжный, думаю, из него получится хороший тренер, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
