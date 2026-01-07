Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Ладой» в овертайме

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Ладой» (5:4 ОТ).

— Непростой матч, доставил удовольствие и добавил нервозности зрителям. Рады, что выиграли. «Лада» дала нам много пищи для разговоров.

— Третий период, счёт 4:2, а что произошло дальше?

— Так спонтанно не скажешь. Вроде положил игру в люльку, усыпил ребёнка — два очка в кармане. Но здесь важна концентрация, когда пытаешься выиграть, но забываешь, что мы играли последний матч восемь дней назад. Уходят фокус, концентрация, эти вещи надо подтянуть. Но 12 тыс. человек, которые были на игре, получили удовольствие.

— Почему в конце перешли на три звена?

— Мы играем практически двумя центрами, а эти люди определяют игру, когда надо сохранить счёт, сыграть умно. Слегка перегрузили Воробьёва, он здорово отыграл в обороне, усталость в конце игры даёт о себе знать. В плане физики не думаю, что мы были слабее соперника. Всегда предпочитаю матчи через день, у нас не было этого преимущества. Мы не могли сыграть тренировочный матч со СКА-ВМФ, потому что у них тоже плотный график. Но хочу поблагодарить ребят за борьбу, желание. Важен результат, два очка есть, а то, что произошло при 4:2… Знаете, можно много наговорить, показывать пальцем, но это не будет правильно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.