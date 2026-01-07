Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов назвал сроки возвращения Короткого, Педана и Локтионова после травм

Ларионов назвал сроки возвращения Короткого, Педана и Локтионова после травм
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (5:4 ОТ) назвал сроки возвращения хоккеистов армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

— Как планируете разрешить судьбу Дюбе в клубе?
— Сегодня всё об игре, не хочу сейчас об этом дискутировать. Если хотите поговорить об этом завтра – нет проблем.

— У вас новые очки, что не так со старыми?
— Это наша российская компания, делает очень лёгкие очки из титана. Удивлён, что мы делаем такие очки. У меня таких четыре пары, все разные.

— СКА больше всех отдыхал, насколько сложно команду вырвать из праздников?
— Не хочешь давать оценку матчу по горячим следам. Туман должен осесть, завтра день восстановления, проведём полный анализ, покажем ребятам вещи, мы не должны сами давать сопернику шансы.

— Зайцев провёл первый матч за два месяца, насколько тяжело он входил в игру?
— Мы ждали, пока он будет чувствовать себя хорошо, не стали форсировать. Для первого матча он провёл его хорошо. Последние пару-тройку дней была видна нервозность, когда он начал тренироваться с командой, потому что сразу другой темп. Этот матч можно занести ему в актив, он играл строго, правильно.

— Что с Педаном?
— Я с ним разговариваю каждый день, он начал тренироваться. Мы дадим ему ещё три-четыре дня, чтобы он вошёл в ритм, ждём его в матче с китайской командой на выезде.

— Сроки возвращения Короткого и Ларионова?
— По Игорю младшему пока нет даты, ещё четыре-пять дней, и мы поймём ситуацию. По Короткому мы получили хорошую новость, что 20 января он подключается к команде, к тренировочному процессу. Понадобится 10-12 дней, чтобы он подготовился. Мы не хотим парня форсировать. Локтионов, может быть, выйдет в матче с китайской командой, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе над «Ладой» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android