Ларионов назвал сроки возвращения Короткого, Педана и Локтионова после травм

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (5:4 ОТ) назвал сроки возвращения хоккеистов армейского клуба.

— Как планируете разрешить судьбу Дюбе в клубе?

— Сегодня всё об игре, не хочу сейчас об этом дискутировать. Если хотите поговорить об этом завтра – нет проблем.

— У вас новые очки, что не так со старыми?

— Это наша российская компания, делает очень лёгкие очки из титана. Удивлён, что мы делаем такие очки. У меня таких четыре пары, все разные.

— СКА больше всех отдыхал, насколько сложно команду вырвать из праздников?

— Не хочешь давать оценку матчу по горячим следам. Туман должен осесть, завтра день восстановления, проведём полный анализ, покажем ребятам вещи, мы не должны сами давать сопернику шансы.

— Зайцев провёл первый матч за два месяца, насколько тяжело он входил в игру?

— Мы ждали, пока он будет чувствовать себя хорошо, не стали форсировать. Для первого матча он провёл его хорошо. Последние пару-тройку дней была видна нервозность, когда он начал тренироваться с командой, потому что сразу другой темп. Этот матч можно занести ему в актив, он играл строго, правильно.

— Что с Педаном?

— Я с ним разговариваю каждый день, он начал тренироваться. Мы дадим ему ещё три-четыре дня, чтобы он вошёл в ритм, ждём его в матче с китайской командой на выезде.

— Сроки возвращения Короткого и Ларионова?

— По Игорю младшему пока нет даты, ещё четыре-пять дней, и мы поймём ситуацию. По Короткому мы получили хорошую новость, что 20 января он подключается к команде, к тренировочному процессу. Понадобится 10-12 дней, чтобы он подготовился. Мы не хотим парня форсировать. Локтионов, может быть, выйдет в матче с китайской командой, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.