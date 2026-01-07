Скидки
Главная Хоккей Новости

«Никакая лошадь не поможет, всё через труд». Ларионов — о годе Огненной Лошади

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (5:4 ОТ) рассказал о праздновании Нового года и поделился ожиданиями от результатов армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

— Как вы провели Новый год?
— Для нашей семьи Новый год – это смена календаря. Ждёшь курантов, выпиваешь бокал шампанского и через полчаса отдыхаешь. Всё очень спокойно.

— Наступил год Огненной Лошади, вы ждёте от неё какой-то поддержки?
— Не хочу верить в приметы, настраивать себя, что раз год лошади, сейчас мы всех порвём. Никакая лошадь не поможет нам быть там, где мы хотим. Всё идёт через труд, через мечту, чтобы ребята сплотились в самое важное время, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

