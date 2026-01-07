«Никакая лошадь не поможет, всё через труд». Ларионов — о годе Огненной Лошади

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (5:4 ОТ) рассказал о праздновании Нового года и поделился ожиданиями от результатов армейского клуба.

— Как вы провели Новый год?

— Для нашей семьи Новый год – это смена календаря. Ждёшь курантов, выпиваешь бокал шампанского и через полчаса отдыхаешь. Всё очень спокойно.

— Наступил год Огненной Лошади, вы ждёте от неё какой-то поддержки?

— Не хочу верить в приметы, настраивать себя, что раз год лошади, сейчас мы всех порвём. Никакая лошадь не поможет нам быть там, где мы хотим. Всё идёт через труд, через мечту, чтобы ребята сплотились в самое важное время, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.