Ларионов: четыре очка Голдобина — фантастический результат, он работает хорошо

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Ладой» (5:4 ОТ) оценил игру форварда Николая Голдобина, который в игре набрал 4 (2+2) очка.

— Тройка Бландизи, Голдобина и Лайпсика была самой яркой, оцените их игру?

— Изначально мы говорили, что не хотим быть командой одного звена. Приятно, эти ребята забили. Но можно найти массу их ошибок в чужой зоне. Давайте не будем никого хвалить, это победа команды. Разберём всё спокойно без критики, укажем на тактические ошибки, потерю концентрации. Но это было ожидаемо после восьми дней отдыха. Хотя пять голов – хороший результат.

— Голдобин набрал четыре очка, насколько сейчас он соответствует вашим требованиям?

— А вы как думаете?

— Думаю, что близко к максимуму.

— Я тоже так думаю. Очень важно было до парня достучаться. Мы говорим об игроке, которому 30 лет, у которого есть определённые стандарты, ниже которых он не может опускаться. Четыре очка – фантастический результат, это здорово. Но результат живёт всего один день, завтра надо будет делать те же вещи так же или ещё лучше. Мы рады за Голди, что он начал делать ту работу, которую мы от него просим. Никто не хочет воспитывать, наказывать игрока. Он работает хорошо, надеюсь, будет работать так же или ещё лучше, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.