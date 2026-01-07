Скидки
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард клубов КХЛ Райан Спунер подписал контракт с командой в Швейцарии

Бывший форвард клубов КХЛ Райан Спунер подписал контракт с командой в Швейцарии
Нападающий Райан Спунер, покинувший «Шанхайских Драконов» в конце декабря, продолжит карьеру в швейцарском хоккейном клубе «Лозанна», сообщается на официальном сайте команды. Стороны заключили контракт до конца сезона.

Канадский форвард пополнил состав «Шанхайских Драконов» в августе 2025 года. В нынешнем сезоне Спунер провёл 31 матч, в котором отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего на счету 33-летнего хоккеиста 367 игр в Континентальной хоккейной лиге и 291 (86+205) очко. Райан ранее выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард».

