Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас помещён в список травмированных

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас помещён в список травмированных, сообщает пресс-служба столичного клуба. В связи с этим «Вашингтон» вызвал нападающего Бретта Лисона из фарм-клуба «Херши» из АХЛ.

Ранее Протас пропустил два матча подряд — с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б) и «Анахайм Дакс» (7:4) — из-за травмы. Нападающий получил повреждение нижней части тела 1 января в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:4).

В текущем сезоне Алексей Протас провёл 41 матч, в которых набрал 31 (16+15) очко с показателем полезности «+21» и с 14 минутами штрафа.

Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведёт 8 января на домашней арене с «Даллас Старз».