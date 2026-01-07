Минское «Динамо» вылетело из Москвы с задержкой из-за тяжёлых метеоусловий в Череповце
Минское «Динамо» вылетело из Москвы на игру с «Северсталью» с задержкой из-за тяжёлых метеоусловий в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.
Напомним, минчане в Москве проводили встречу с ЦСКА, где проиграли со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5) 1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3) 1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4) 2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4) 3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5) 4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)
Матч с «Северсталью» в Череповце запланирован на 8 января. Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.
Минское «Динамо» с 57 очками после 41 встречи находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после пресс-конференции по итогам матча с ЦСКА эмоционально высказался в разговоре с журналистом.
