Минское «Динамо» вылетело из Москвы с задержкой из-за тяжёлых метеоусловий в Череповце

Минское «Динамо» вылетело из Москвы на игру с «Северсталью» с задержкой из-за тяжёлых метеоусловий в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Напомним, минчане в Москве проводили встречу с ЦСКА, где проиграли со счётом 2:4.

Матч с «Северсталью» в Череповце запланирован на 8 января. Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск.

Минское «Динамо» с 57 очками после 41 встречи находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после пресс-конференции по итогам матча с ЦСКА эмоционально высказался в разговоре с журналистом.