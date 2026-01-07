Скидки
Нападающий «Торонто» Мэтт Нис повторил достижения Овечкина, Бенна и Ландескога в НХЛ

Комментарии

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Нис повторил достижения Александра Овечкина, Джейми Бенна и Габриэля Ландескога в НХЛ. Четыре хоккеиста являются единственными в лиге, кто забросил более 50 шайб, отдал более 75 передач и провёл свыше 400 хитов за первые 200 игр за карьеру в НХЛ.

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Коуэн (Робертсон, Руа) – 19:36     2:0 Нис (Стечер, Таварес) – 20:42     3:0 Мэттьюс (Нис, Маччелли) – 24:01     3:1 Вераге – 51:38     4:1 Макманн (Руа) – 59:52    
