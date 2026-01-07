Нападающий «Торонто» Мэтт Нис повторил достижения Овечкина, Бенна и Ландескога в НХЛ

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Нис повторил достижения Александра Овечкина, Джейми Бенна и Габриэля Ландескога в НХЛ. Четыре хоккеиста являются единственными в лиге, кто забросил более 50 шайб, отдал более 75 передач и провёл свыше 400 хитов за первые 200 игр за карьеру в НХЛ.

В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.