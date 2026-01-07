Нападающий «Торонто» Мэтт Нис повторил достижения Овечкина, Бенна и Ландескога в НХЛ
Поделиться
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, Нис повторил достижения Александра Овечкина, Джейми Бенна и Габриэля Ландескога в НХЛ. Четыре хоккеиста являются единственными в лиге, кто забросил более 50 шайб, отдал более 75 передач и провёл свыше 400 хитов за первые 200 игр за карьеру в НХЛ.
В ночь с 6 на 7 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Арены» (Торонто, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Коуэн (Робертсон, Руа) – 19:36 2:0 Нис (Стечер, Таварес) – 20:42 3:0 Мэттьюс (Нис, Маччелли) – 24:01 3:1 Вераге – 51:38 4:1 Макманн (Руа) – 59:52
Комментарии
- 7 января 2026
-
22:45
-
22:23
-
22:06
-
21:46
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:56
-
19:39
-
19:26
-
19:13
-
18:50
-
18:33
-
18:22
-
18:05
-
17:47
-
17:36
-
17:25
-
17:10
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:32
-
15:18
-
14:54
-
14:32