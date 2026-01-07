Защитник «Виннипега» Флёри, которого унесли на носилках, получил перелом носа и ушиб спины

Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри, которого унесли на носилках после жёсткого столкновения во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) получил перелом носа и ушиб спины. Об этом сообщил аккаунт NHL News со ссылкой на главного тренера канадского клуба Скотта Арниела.

Отмечается, что Флёри был выписан из больницы вечером. Ему потребуется дополнительное обследование для выявления возможного сотрясения мозга. Сегодня утром по североамериканскому времени он находился на тренировочном катке и общался с командой.

Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Хейдн врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею.