Защитник «Виннипега» Флёри, которого унесли на носилках, получил перелом носа и ушиб спины
Поделиться
Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри, которого унесли на носилках после жёсткого столкновения во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) получил перелом носа и ушиб спины. Об этом сообщил аккаунт NHL News со ссылкой на главного тренера канадского клуба Скотта Арниела.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перфетти (Тэйвз, Моррисси) – 05:16 2:0 Шенн (Виларди, Лаури) – 32:04 2:1 Стоун (Дорофеев, Марнер) – 39:09 (pp) 2:2 Хауден (Ханифин, Гертл) – 48:13 3:2 Коннор (Виларди) – 54:56 3:3 Смит (Саад, Хаттон) – 55:55 3:4 Гертл (Марнер, Айкел) – 64:47 (pp)
Отмечается, что Флёри был выписан из больницы вечером. Ему потребуется дополнительное обследование для выявления возможного сотрясения мозга. Сегодня утром по североамериканскому времени он находился на тренировочном катке и общался с командой.
Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Хейдн врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2026
-
22:45
-
22:23
-
22:06
-
21:46
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:56
-
19:39
-
19:26
-
19:13
-
18:50
-
18:33
-
18:22
-
18:05
-
17:47
-
17:36
-
17:25
-
17:10
-
17:02
-
16:40
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
15:32
-
15:18
-
14:54
-
14:32