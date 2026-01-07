Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Виннипега» Флёри, которого унесли на носилках, получил перелом носа и ушиб спины

Защитник «Виннипега» Флёри, которого унесли на носилках, получил перелом носа и ушиб спины
Комментарии

Защитник «Виннипег Джетс» Хейдн Флёри, которого унесли на носилках после жёсткого столкновения во встрече с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) получил перелом носа и ушиб спины. Об этом сообщил аккаунт NHL News со ссылкой на главного тренера канадского клуба Скотта Арниела.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Перфетти (Тэйвз, Моррисси) – 05:16     2:0 Шенн (Виларди, Лаури) – 32:04     2:1 Стоун (Дорофеев, Марнер) – 39:09 (pp)     2:2 Хауден (Ханифин, Гертл) – 48:13     3:2 Коннор (Виларди) – 54:56     3:3 Смит (Саад, Хаттон) – 55:55     3:4 Гертл (Марнер, Айкел) – 64:47 (pp)    

Отмечается, что Флёри был выписан из больницы вечером. Ему потребуется дополнительное обследование для выявления возможного сотрясения мозга. Сегодня утром по североамериканскому времени он находился на тренировочном катке и общался с командой.

Флёри получил травму после силового приёма от игрока «Вегаса» Кигана Колесара в первом периоде. Хейдн врезался в борт, а удар пришёлся на верхнюю часть спины и шею.

Материалы по теме
Фото
Защитника «Виннипега» Флёри унесли на носилках после жёсткого столкновения, он в больнице
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android