Плющев: Кузнецов — возрастной игрок с громким именем, требующий определённого подхода

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев».

«Оценивать эту ситуацию, не находясь в клубе, занятие неблагодарное. Однако очевидно одно — трансфер Евгения Кузнецова в уфимский «Салават Юлаев» вряд ли станет для Разина примером удачного кадрового решения.

Тут очень много будет зависеть от главного тренера. Потому что Кузнецов является возрастным игроком с громким именем, который требует определённого подхода», — приводит слова Плющева Vprognoze.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.