Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» исправит написание имени Егора Чинахова в официальных документах

«Питтсбург Пингвинз» исправит написание имени Егора Чинахова в официальных документах, сообщает журналист Дэн Кингерски на своей странице в социальной сети Х.

Как отмечает журналист, правильное написание имени форварда на английском языке — Egor, а не Yegor, как записал его «Коламбус Блю Джекетс» ещё со времён драфта 2020 года.

«Коламбус» с самого первого дня поступил с ним несправедливо, не так ли?» — написал Кингерски.

Напомним, 24-летний россиянин перешёл в стан «пингвинов» 30 декабря 2025 года. За новую команду Чинахов провёл три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

