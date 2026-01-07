«Единственное сожаление, которое у меня есть». Фёдоров — об уходе из «Детройта»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров выразил сожаление об уходе из «красных крыльев» после сезона-2002/2003.

«Хочу сделать шаг назад. Думаю, сейчас, как и много лет назад, понимаю, что принял неверное решение уйти. Дело не столько в том, что я ушёл, сколько в деловой стороне вопроса. Очень сожалею об этом. Это самое большое и, пожалуй, единственное сожаление, которое у меня есть. Мне следовало остаться в «красных крыльях» как можно дольше.

Но, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь, что это такое. Хочу, чтобы болельщики помнили: как бы легко ни было на льду, это всё равно был трудный путь, особенно с учётом травм. Поэтому хочу, чтобы они понимали — нужно выкладываться каждую игру, несмотря ни на что. Травма или нет, но как только ты надеваешь форму и выходишь на лёд, делаешь всё возможное, чтобы забить гол или выиграть матч. Вот чего я хотел», — заявил Фёдоров в видео, опубликованном пресс-службой «Детройта».

Напомним, 13 января 2026 года перед игрой с «Каролиной Харрикейнз» «Детройт Ред Уингз» выведет 91-й номер Фёдорова из обращения.