Главная Хоккей Новости

Кори Перри покинул расположение «Лос-Анджелеса» из-за болезни члена семьи



40-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри покинул расположение команды из-за болезни члена семьи. Об этом сообщает журналист Деннис Бернштейн на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 35 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач.

Пресс-служба «королей» сообщила, что в команду из Американской хоккейной лиги вызваны нападающие Андре Ли и Тэйлор Уорд.

«Лос-Анджелес» в текущем сезоне провёл 41 игру, в которых набрал 45 очков. Калифорнийский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

