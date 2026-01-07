Результаты матчей КХЛ на 7 января 2026 года

Сегодня, 7 января, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 7 января 2026 года:

«Шанхайские Драконы» — «Амур» — 2:0;

«Сочи» — «Динамо» Москва — 0:3;

СКА — «Лада» — 5:4 ОТ.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 59 очками после 44 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 66 очков после 41 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.