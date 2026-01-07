Результаты матчей ВХЛ на 7 января 2026 года

Сегодня, 7 января, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 7 января 2026 года:

«Металлург» Новокузнецк — АКМ — 5:2;

«Динамо-Алтай» — «Рязань-ВДВ» — 1:3;

«Торпедо-Горький» — «Звезда» — 5:2;

СКА-ВМФ — ЦСК ВВС — 2:5;

«Динамо» СПб — «Барс» — 4:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Металлург» с 65 набранными очками по итогам 39 сыгранных матчей. Второй идёт «Югра» с 64 очками после 40 игр. Замыкает тройку лидеров «Нефтяник» с 56 очками, заработанными в 38 встречах.