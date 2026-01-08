Тренер «Вашингтона»: жду разъярённый «Даллас», я это ненавижу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».
«Что жду от соперника? Разъярённый «Даллас», я это ненавижу. Это очень сильная хоккейная команда. Если смотреть на их показатели — по проценту набранных очков они, кажется, идут вторыми или третьими в лиге, сразу за «Колорадо».
Очень сбалансированная команда. У них чёткое понимание того, как они хотят играть и что делают, плюс в составе есть ветераны, которые много лет вместе. У них большая, мощная оборона, которая отлично закрывает центр площадки — это очень надёжная в защите команда. А ещё у них есть то, что присуще многим топ-командам лиги: баланс в топ-6 с серьёзными атакующими угрозами, а также очень крепкие третье и четвёртое звенья, которые выполняют всю необходимую работу по всей длине площадки, из-за чего против них тяжело создавать моменты. Они умеют контролировать шайбу и время владения», — приводи слова Карбери официальный сайт НХЛ.
В своём последнем матче «Даллас» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:6.
