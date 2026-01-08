Скидки
Тренер «Вашингтона»: жду разъярённый «Даллас», я это ненавижу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Миллер (Свечников, Ахо) – 07:19     1:1 Робертсон – 11:53 (pp)     2:1 Гостисбер (Джарвис, Свечников) – 13:32 (pp)     3:1 Стэнковен (Миллер, Чатфилд) – 18:56     4:1 Миллер (Свечников, Элерс) – 25:17     5:1 Джарвис (Свечников, Элерс) – 26:59 (pp)     5:2 Рантанен (Робертсон) – 40:36     6:2 Каррье (Элерс) – 48:18     6:3 Джонстон (Рантанен, Робертсон) – 58:11 (pp)    

«Что жду от соперника? Разъярённый «Даллас», я это ненавижу. Это очень сильная хоккейная команда. Если смотреть на их показатели — по проценту набранных очков они, кажется, идут вторыми или третьими в лиге, сразу за «Колорадо».

Очень сбалансированная команда. У них чёткое понимание того, как они хотят играть и что делают, плюс в составе есть ветераны, которые много лет вместе. У них большая, мощная оборона, которая отлично закрывает центр площадки — это очень надёжная в защите команда. А ещё у них есть то, что присуще многим топ-командам лиги: баланс в топ-6 с серьёзными атакующими угрозами, а также очень крепкие третье и четвёртое звенья, которые выполняют всю необходимую работу по всей длине площадки, из-за чего против них тяжело создавать моменты. Они умеют контролировать шайбу и время владения», — приводи слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В своём последнем матче «Даллас» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счётом 3:6.

