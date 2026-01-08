Скидки
Гавриков высказался о вратарской группе «Рейнджерс» после травмы Шестёркина

Комментарии

Российский защитник «Нью‑Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о вратарский линии после травмы соотечественника Игоря Шестёркина.

«Я вполне уверен в нашей вратарской группе даже без Шестёркина. Куик был просто невероятен. В прошлом матче он тоже выручил. Он на это способен, он столько раз уже доказывал свой уровень, и я не вижу с ним никаких проблем. Я очень уверен в нём», — приводит слова Гаврикова официальный сайт НХЛ.

6 января, «Рейнджерс» внесли российского вратаря Игоря Шестеркина в список травмированных игроков. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

