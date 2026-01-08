Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи» по версии The Hockey News

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял четвёртое место в списке претендентов на получение трофея «Харт Трофи» по версии The Hockey News. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);

3. Макклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»);

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

5. Коннор Бедард («Чикаго Блэкхоукс»).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 41 результативную передачу.