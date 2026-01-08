Скидки
Лундквист ответил на вопрос, стоит ли Овечкину сократить игровое время в «Вашингтоне»

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист ответил на вопрос о том, стоит ли российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину сократить игровое время.

«Попробуй объяснить это парню, который привык быть на льду очень много. Думаю, это самый большой вызов для тренера — сказать одному из ключевых игроков команды, что он будет играть чуть меньше. Но, с другой стороны, он забивает 17 голов — и это впечатляет», — приводит слова Лундквиста TNT Sports U.S в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 43 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 914 голов и 745 результативных передач в 1534 матчах.

