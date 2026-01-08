Скидки
Александр Овечкин проводит 1535-й матч в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1535-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты. Счёт в матче на момент написания новости — 1:0 в пользу «звёзд».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
0 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 18-ю строчку. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1539 матчей), который идёт 19-м в данном рейтинге и также пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

