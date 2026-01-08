Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лундквист – об Овечкине: возможно, его скорость уже не та, что раньше

Лундквист – об Овечкине: возможно, его скорость уже не та, что раньше
Комментарии

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Возможно, его скорость уже не та, что раньше, но об этом всегда говорят. Его игра никогда не строилась на скорости. Она строится на силе, на умении находить свободные зоны, на чувстве момента — и всё это у него по-прежнему есть. Так что он и дальше будет набирать очки. Он всегда играет сериями: может несколько матчей молчать, а потом резко выдать отрезок. Если он «включится», то именно этого и будут ждать в Вашингтоне. У них не так много ярко выраженных снайперов, поэтому, очевидно, ему придётся показывать свой лучший хоккей», — приводит слова Лундквиста TNT Sports U.S в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 44 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 914 голов и 745 результативных передач в 1535 матчах.

Материалы по теме
«Просто убийственный бросок!» Реакция Америки на новые голы и рекорды Овечкина
«Просто убийственный бросок!» Реакция Америки на новые голы и рекорды Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android