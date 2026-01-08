Лундквист – об Овечкине: возможно, его скорость уже не та, что раньше

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Возможно, его скорость уже не та, что раньше, но об этом всегда говорят. Его игра никогда не строилась на скорости. Она строится на силе, на умении находить свободные зоны, на чувстве момента — и всё это у него по-прежнему есть. Так что он и дальше будет набирать очки. Он всегда играет сериями: может несколько матчей молчать, а потом резко выдать отрезок. Если он «включится», то именно этого и будут ждать в Вашингтоне. У них не так много ярко выраженных снайперов, поэтому, очевидно, ему придётся показывать свой лучший хоккей», — приводит слова Лундквиста TNT Sports U.S в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие 44 матчах, в которых записал в свой актив 17 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 914 голов и 745 результативных передач в 1535 матчах.