Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Комментарии

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 915-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 58-й минуте домашнего матча с «Даллас Старз» форвард забил гол в большинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 915 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие 44 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 18 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 915 голов и 745 результативных передач в 1535 матчах.

Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени:

Комментарии
