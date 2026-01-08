Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу за карьеру в НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 915-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 58-й минуте домашнего матча с «Даллас Старз» форвард забил гол в большинстве.

Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 915 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие 44 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 18 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 915 голов и 745 результативных передач в 1535 матчах.

Материалы по теме Александр Овечкин проводит 1535-й матч в НХЛ

Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени: