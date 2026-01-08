Александр Овечкин забросил 915-ю шайбу за карьеру в НХЛ
Поделиться
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 915-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. На 58-й минуте домашнего матча с «Даллас Старз» форвард забил гол в большинстве.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh) 0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37 0:3 Джонстон (Стил) – 53:31 1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41 1:4 Хинц (Харли) – 59:41
Тем самым Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 915 шайб.
В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие 44 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 18 голов и 19 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 915 голов и 745 результативных передач в 1535 матчах.
Материалы по теме
Видео: Овечкин отметил Новый год по московскому времени:
Комментарии
- 8 января 2026
-
06:27
-
05:53
-
05:40
-
05:37
-
05:33
-
04:37
-
03:50
-
03:19
-
02:18
-
01:40
-
01:21
- 7 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
22:57
-
22:45
-
22:23
-
22:06
-
21:46
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:56
-
19:39
-
19:26
-
19:13