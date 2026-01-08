Овечкин забросил 992 шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 24 гола

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены». Гол на 58-й минуте встречи довёл снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 992 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 915 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 992 шайба в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 25 шайб.

На момент написания новости счёт 3:1 в пользу гостей. Завершается третий период.

