Видео 915-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который завершился в ночь с 7 на 8 января мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для 40-летнего форварда 915-м за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.

На 58-й минуте игры при счёте 3:0 в пользу гостей и игре в формате «6 на 5» с пустыми воротами «Вашингтона» Александр получил шайбу от Джона Карлсона и нанёс классический для себя бросок в касание от границы левого круга вбрасывания.

В текущем сезоне для Овечкина это 18-я заброшенная шайба в 44 матчах. Также в его активе 19 результативных передач.