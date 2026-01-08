Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео 915-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Видео 915-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который завершился в ночь с 7 на 8 января мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Этот гол стал для 40-летнего форварда 915-м за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 58-й минуте игры при счёте 3:0 в пользу гостей и игре в формате «6 на 5» с пустыми воротами «Вашингтона» Александр получил шайбу от Джона Карлсона и нанёс классический для себя бросок в касание от границы левого круга вбрасывания.

В текущем сезоне для Овечкина это 18-я заброшенная шайба в 44 матчах. Также в его активе 19 результативных передач.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android