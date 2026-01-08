Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом»

Утром 8 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.
В составе победителей голами отметились Радек Факса, Сэм Стил, Уайатт Джонстон и Роопе Хинц. Российский защитник звёзд Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий, но получил шесть минут штрафа. Единственную шайбу в составе столичной команды забил капитан и лидер Александр Овечкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Вашингтон» в гостях встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 10 января, а «Даллас» продолжит выездную серию и сыграет с 11 января с «Сан-Хосе Шаркс».
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
- 8 января 2026
-
06:27
-
05:53
-
05:40
-
05:37
-
05:33
-
04:37
-
03:50
-
03:19
-
02:18
-
01:40
-
01:21
- 7 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
22:57
-
22:45
-
22:23
-
22:06
-
21:46
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:23
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
19:56
-
19:39
-
19:26
-
19:13