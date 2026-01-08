Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом»

Утром 8 января мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Радек Факса, Сэм Стил, Уайатт Джонстон и Роопе Хинц. Российский защитник звёзд Илья Любушкин завершил встречу без результативных действий, но получил шесть минут штрафа. Единственную шайбу в составе столичной команды забил капитан и лидер Александр Овечкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Вашингтон» в гостях встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 10 января, а «Даллас» продолжит выездную серию и сыграет с 11 января с «Сан-Хосе Шаркс».

