«Монреаль» переиграл «Калгари» без набранных очков Ивана Демидова, у Шаранговича ассист

В ночь с 7 на 8 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, как и защитник «Флэймз» Ян Кузнецов. Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович отметился результативным пасом.