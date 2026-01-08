«Монреаль» переиграл «Калгари» без набранных очков Ивана Демидова, у Шаранговича ассист
В ночь с 7 на 8 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Тексье (Каррье, Кофилд) – 23:10 2:0 Хатсон (Дано, Тексье) – 27:05 3:0 Капанен (Слафковски) – 28:12 3:1 Фараби (Шарангович, Брустевич) – 37:39 4:1 Кофилд (Тексье, Судзуки) – 43:56
20-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал, как и защитник «Флэймз» Ян Кузнецов. Белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович отметился результативным пасом.
