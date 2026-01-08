Российский защитник «Далласа» подрался с одноклубником Овечкина во время матча НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Илья Любушкин поучаствовал в драке с одноклубником форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — американцем Брэндоном Дьюхеймом. Это произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «звёзд» со счётом 4:1.

Ранее между ними уже была потасовка, в которой россиянин получил рассечение и ушёл в раздевалку. За тот эпизод обоим назначили малые штрафы за грубость. Позже при вбрасывании в центральном круге они сняли перчатки и вновь вступили в драку. Бой завершился после того, как форвард «Вашингтона» повалил Любушкина на лёд. По итогам оба были удалены на пять минут за драку.

В текущем сезоне Любушкин провёл 32 матча, в которых забил один гол, а также совершил шесть ассистов.

Материалы по теме Видео Гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Далласом»

Лучшие российские хоккеисты: