Российский защитник «Далласа» подрался с одноклубником Овечкина во время матча НХЛ
Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Илья Любушкин поучаствовал в драке с одноклубником форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина — американцем Брэндоном Дьюхеймом. Это произошло во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «звёзд» со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

Ранее между ними уже была потасовка, в которой россиянин получил рассечение и ушёл в раздевалку. За тот эпизод обоим назначили малые штрафы за грубость. Позже при вбрасывании в центральном круге они сняли перчатки и вновь вступили в драку. Бой завершился после того, как форвард «Вашингтона» повалил Любушкина на лёд. По итогам оба были удалены на пять минут за драку.

В текущем сезоне Любушкин провёл 32 матча, в которых забил один гол, а также совершил шесть ассистов.

