Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очков в матче с голом Александра Овечкина

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очков в матче с голом Александра Овечкина
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» в первый раз в текущем сезоне НХЛ проиграл в основное время матч, в котором забивал российский нападающий Александр Овечкин. В ночь с 7 на 8 января мск «столичные» уступили на своём льду «Даллас Старз» со счётом 1:4, Овечкин забросил единственную ответную шайбу на 58-й минуте при счёте 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

«Кэпиталз» выиграли 12 из 14 матчей нынешнего регулярного сезона с голами Овечкина, при этом во всех предыдущих 13 клуб из Вашингтона набирал очки, потерпев единственное поражение в серии послематчевых буллитов. На счету «столичных» в 14 играх с голами Овечкина теперь 11 побед в основное время, одна победа в овертайме, одно поражение по буллитам и одно поражение в основное время.

С 50 очками в 44 матчах «Кэпиталз» занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ, находясь в зоне плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android