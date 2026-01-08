«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очков в матче с голом Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в первый раз в текущем сезоне НХЛ проиграл в основное время матч, в котором забивал российский нападающий Александр Овечкин. В ночь с 7 на 8 января мск «столичные» уступили на своём льду «Даллас Старз» со счётом 1:4, Овечкин забросил единственную ответную шайбу на 58-й минуте при счёте 0:3.
«Кэпиталз» выиграли 12 из 14 матчей нынешнего регулярного сезона с голами Овечкина, при этом во всех предыдущих 13 клуб из Вашингтона набирал очки, потерпев единственное поражение в серии послематчевых буллитов. На счету «столичных» в 14 играх с голами Овечкина теперь 11 побед в основное время, одна победа в овертайме, одно поражение по буллитам и одно поражение в основное время.
С 50 очками в 44 матчах «Кэпиталз» занимают седьмое место в Восточной конференции НХЛ, находясь в зоне плей-офф.
