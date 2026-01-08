Гол Бута и ассист Сергачёва помогли «Юте» обыграть дома «Оттаву», у Зуба передача

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» нанесла поражение «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:1.

Шайбами в составе победителей отметились Лоусон Круз, Джон Марино и Даниил Бут. Также результативную передачу записал на свой счёт российский защитник Михаил Сергачёв.

У «Оттавы» единственный гол на счету Ридли Грейг, которому ассистировал другой российский защитник Артём Зуб.

«Юта» набрала 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Оттава» осталась с 45 очками и идёт на последней восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.