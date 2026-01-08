Скидки
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
14:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт — Оттава Сенаторз, результат матча 8 января 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Бута и ассист Сергачёва помогли «Юте» обыграть дома «Оттаву», у Зуба передача
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» нанесла поражение «Оттаве Сенаторз» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Круз (Келлер, Сергачёв) – 03:59     2:0 Марино (Келлер, Шмидт) – 07:20     2:1 Грейг (Зуб, Сандерсон) – 17:41     3:1 Бут (Макбэйн, Танев) – 45:41    

Шайбами в составе победителей отметились Лоусон Круз, Джон Марино и Даниил Бут. Также результативную передачу записал на свой счёт российский защитник Михаил Сергачёв.

У «Оттавы» единственный гол на счету Ридли Грейг, которому ассистировал другой российский защитник Артём Зуб.

«Юта» набрала 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Оттава» осталась с 45 очками и идёт на последней восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
