Передача Торопченко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго»

В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:3.

В составе победителей шайбами отметились Ник Лардис, Оливер Мур, Коннор Мёрфи, Лэндон Слаггерт, Джейсон Дикинсон, Андре Бураковски и Луис Кревьер.

У «Сент-Луиса» голы забили Тайлер Такер, Отто Стенберг и Натан Уокер. Результативную передачу записал на свой счёт российский нападающий Алексей Торопченко.

«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Блюз» остались с 42 очками и там же идут на седьмой строчке.