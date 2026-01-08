Скидки
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Сент-Луис Блюз, результат матча 8 января 2026, счет 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Торопченко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго»
Комментарии

В Чикаго (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Такер (Шенн) – 00:27     1:1 Лардис (Мур, Грызлик) – 09:26 (pp)     2:1 Мур (Грызлик, Фолиньо) – 27:41 (pp)     2:2 Стенберг – 28:22     3:2 Мёрфи – 28:57     4:2 Слаггерт (Дак, Мёрфи) – 32:27     5:2 Дикинсон (Кревьер) – 37:24     6:2 Бураковски (Грин, Терявяйнен) – 45:11 (pp)     7:2 Кревьер (Слаггерт, Дикинсон) – 52:56     7:3 Уокер (Торопченко, Броберг) – 53:19    

В составе победителей шайбами отметились Ник Лардис, Оливер Мур, Коннор Мёрфи, Лэндон Слаггерт, Джейсон Дикинсон, Андре Бураковски и Луис Кревьер.

У «Сент-Луиса» голы забили Тайлер Такер, Отто Стенберг и Натан Уокер. Результативную передачу записал на свой счёт российский нападающий Алексей Торопченко.

«Чикаго» одержал четвёртую победу подряд, набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Блюз» остались с 42 очками и там же идут на седьмой строчке.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
