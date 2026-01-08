Александр Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» в матче НХЛ с «Далласом»

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший автором единственной шайбы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4), прокомментировал поражение своей команды.

«Я думаю, мы допустили много ошибок в центральной зоне. Когда мы доставляли шайбу в их зону, мы включали слабый форчек и не очень хорошо помогали друг другу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что эта шайба стала третьей для российского суперфорварда в двух последних матчах.

Всего в нынешнем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 37 (18+19) очков в 44 матчах. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.