Александр Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» в матче НХЛ с «Далласом»
Поделиться
Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший автором единственной шайбы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4), прокомментировал поражение своей команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh) 0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37 0:3 Джонстон (Стил) – 53:31 1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41 1:4 Хинц (Харли) – 59:41
«Я думаю, мы допустили много ошибок в центральной зоне. Когда мы доставляли шайбу в их зону, мы включали слабый форчек и не очень хорошо помогали друг другу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Отметим, что эта шайба стала третьей для российского суперфорварда в двух последних матчах.
Всего в нынешнем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 37 (18+19) очков в 44 матчах. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.
Комментарии
- 8 января 2026
-
09:26
-
09:21
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
08:17
-
08:00
-
06:55
-
06:27
-
05:53
-
05:40
-
05:37
-
05:33
-
04:37
-
03:50
-
03:19
-
02:18
-
01:40
-
01:21
- 7 января 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:29
-
23:13
-
22:57
-
22:45
-
22:23
-
22:06
-
21:46
-
21:31
-
21:14
-
21:00
-
20:40
-
20:38
-
20:37