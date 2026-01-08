Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» в матче НХЛ с «Далласом»

Александр Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» в матче НХЛ с «Далласом»
Комментарии

Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, ставший автором единственной шайбы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4), прокомментировал поражение своей команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

«Я думаю, мы допустили много ошибок в центральной зоне. Когда мы доставляли шайбу в их зону, мы включали слабый форчек и не очень хорошо помогали друг другу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что эта шайба стала третьей для российского суперфорварда в двух последних матчах.

Всего в нынешнем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 37 (18+19) очков в 44 матчах. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.

Материалы по теме
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Видео
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android