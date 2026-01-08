Гол и две передачи Селебрини принесли «Сан-Хосе» волевую победу над «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ).

В составе хозяев голы забили Алекс Тюркотт, Кевин Фиала и Алекс Лаферрье. У «акул» шайбами отметились Тайлер Тоффоли, Адам Годетт, Маклин Селебрини и Вильям Эклунд (в овертайме). На счету Селебрини также две результативные передачи.

Отметим, что хозяева сделали счёт 3:2 в свою пользу за две минуты до окончания третьего периода, однако не смогли сберечь преимущество.

«Акулы» набрали 47 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес» там же идёт строчкой ниже с 46 очками.