Гол и две передачи Селебрини принесли «Сан-Хосе» волевую победу над «Лос-Анджелесом»
В Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» (3:4 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 24:10 (pp) 1:1 Тюркотт (Фиала) – 31:34 1:2 Годетт (Лильегрен, Скиннер) – 45:38 (pp) 2:2 Фиала (Тюркотт, Эдмундсон) – 46:40 3:2 Лаферрье (Эдмундсон, Сеси) – 57:50 3:3 Селебрини – 58:53 3:4 Эклунд (Селебрини) – 63:08
В составе хозяев голы забили Алекс Тюркотт, Кевин Фиала и Алекс Лаферрье. У «акул» шайбами отметились Тайлер Тоффоли, Адам Годетт, Маклин Селебрини и Вильям Эклунд (в овертайме). На счету Селебрини также две результативные передачи.
Отметим, что хозяева сделали счёт 3:2 в свою пользу за две минуты до окончания третьего периода, однако не смогли сберечь преимущество.
«Акулы» набрали 47 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Лос-Анджелес» там же идёт строчкой ниже с 46 очками.
