Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
14:00 Мск
«Он всё время мне забивает». Вратарь «Далласа» Десмит — о шайбе Овечкина

«Он всё время мне забивает». Вратарь «Далласа» Десмит — о шайбе Овечкина
Голкипер «Даллас Старз» Кейси Десмит прокомментировал пропущенную шайбу от звёздного российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 4:1 в пользу техасцев.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Линделль) – 03:06 (sh)     0:2 Стил (Харли, Дюшейн) – 22:37     0:3 Джонстон (Стил) – 53:31     1:3 Овечкин (Карлсон, Чикран) – 57:41     1:4 Хинц (Харли) – 59:41    

«Он всё время мне забивает. Так что ничего нового», — приводит слова Десмита официальный сайт НХЛ.

Отметим, что эта шайба стала шестой для 34-летнего Десмита, пропущенной от Овечкина в девяти последних матчах с «Вашингтоном». Для россиянина этот гол стал 915-м за карьеру в регулярках НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 37 (18+19) очков в 44 матчах. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.

