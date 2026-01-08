«Он всё время мне забивает». Вратарь «Далласа» Десмит — о шайбе Овечкина

Голкипер «Даллас Старз» Кейси Десмит прокомментировал пропущенную шайбу от звёздного российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 4:1 в пользу техасцев.

«Он всё время мне забивает. Так что ничего нового», — приводит слова Десмита официальный сайт НХЛ.

Отметим, что эта шайба стала шестой для 34-летнего Десмита, пропущенной от Овечкина в девяти последних матчах с «Вашингтоном». Для россиянина этот гол стал 915-м за карьеру в регулярках НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 40-летнего Овечкина 37 (18+19) очков в 44 матчах. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.