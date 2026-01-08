В ночь на 8 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 января 2026 года:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 1:4;

«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 4:1;

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 7:3;

«Юта Мамонт» — «Оттава Сенаторз» — 3:1;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ.

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой Западной конференции НХЛ является «Колорадо Эвеланш», на счету которого 69 очков после 42 матчей. На Востоке первую строчку делят «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», у которых по 55 очков.