Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 8 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 8 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 8 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 8 января 2026 года:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 1:4;
«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 4:1;
«Чикаго Блэкхоукс» — «Сент-Луис Блюз» — 7:3;
«Юта Мамонт» — «Оттава Сенаторз» — 3:1;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ.

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой Западной конференции НХЛ является «Колорадо Эвеланш», на счету которого 69 очков после 42 матчей. На Востоке первую строчку делят «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз», у которых по 55 очков.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Видео
Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android