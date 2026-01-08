Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение в домашнем матче с «Далласом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери посетовал на пропущенную шайбу при игре в большинстве в начале первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:4), который прошёл этой ночью.
«Это не то начало матча, которое нам было нужно. Думаю, мы были очень хороши в первом периоде. Мы не делали многого, но мы были хороши. Игра была напряжённой. Но пропускать в начале игры не самый лучший рецепт для победы. Ты ведёшь тяжёлую борьбу против по-настоящему хорошей оборонительной команды», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, единственный гол «Вашингтона» в этой встрече забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 915-й за карьеру в регулярках НХЛ.
«Кэпиталз» занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 50 очками.
