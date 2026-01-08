Расписание матчей КХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 8 января 2026 года (время московское):

13:30. «Сибирь» — «Локомотив»;

14:00. «Нефтехимик» — «Адмирал»;

14:30. «Металлург» Мг — «Авангард»;

14:30. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;

17:00. «Ак Барс» — «Барыс»;

17:00. «Северсталь» — «Динамо» Минск.

По состоянию на сегодняшний день лидером Западной конференции КХЛ является действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив», на счету которого 59 очков после 44 матчей. На Востоке первую строчку занимает магнитогорский «Металлург» с 66 очками после 41 встречи.