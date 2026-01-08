Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Умер рекордсмен НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей канадский вратарь Гленн Холл

Умер рекордсмен НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей канадский вратарь Гленн Холл
Комментарии

В возрасте 94 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», трёхкратный обладатель «Везина Трофи» и 13-кратный участник Матчей всех звёзд НХЛ канадский голкипер Гленн Холл. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в социальных сетях.

Отметим, что за свою карьеру Холл отметился тем, что установил рекорд НХЛ по количеству проведённых подряд матчей. Он является единственным вратарём, сыгравшим в лиге более 500 игр кряду.

Также за карьеру в сильнейшей лиге мира Холл защищал цвета «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз».

Гленн Холл завершил карьеру в 1971 году.

В 1975 году канадец был принят в Зал хоккейной славы. 20 ноября 1988 года его номер «1» был навечно изъят из обращения «Чикаго».

Материалы по теме
От остановки сердца умер хоккеист любительской лиги Екатеринбурга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android