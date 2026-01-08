Умер рекордсмен НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей канадский вратарь Гленн Холл

В возрасте 94 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс», трёхкратный обладатель «Везина Трофи» и 13-кратный участник Матчей всех звёзд НХЛ канадский голкипер Гленн Холл. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в социальных сетях.

Отметим, что за свою карьеру Холл отметился тем, что установил рекорд НХЛ по количеству проведённых подряд матчей. Он является единственным вратарём, сыгравшим в лиге более 500 игр кряду.

Также за карьеру в сильнейшей лиге мира Холл защищал цвета «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз».

Гленн Холл завершил карьеру в 1971 году.

В 1975 году канадец был принят в Зал хоккейной славы. 20 ноября 1988 года его номер «1» был навечно изъят из обращения «Чикаго».