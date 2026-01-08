Расписание матчей МХЛ на 8 января 2026 года

Сегодня, 8 января, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 8 января 2025 года (время московское):

11:00. «Авто» — «Кузнецкие Медведи»;

11:00. «Белые Медведи» — «Омские Ястребы»;

13:00. «Динамо» СПб — «Динамо» М;

13:00. «Локо-76» — «Красноярские Рыси»;

13:00. «Спартак» — «Крылья Советов»;

13:00. «СКА-1946» — Академия Михайлова;

17:00. «Красная Машина-Юниор» — «Амурские Тигры»;

18:00. «Академия СКА» – «Динамо-Карелия».

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является МХК «Спартак», переигравший в финальной серии прошлого сезона «СКА-1946» из Санкт-Петербурга со счётом 4:3.