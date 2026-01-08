Скидки
Форвард СКА Гримальди оценил победу в овертайме матча с «Ладой»

Форвард СКА Гримальди оценил победу в овертайме матча с «Ладой»
Комментарии

Нападающий СКА Рокко Гримальди, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:4 ОТ), прокомментировал итог встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Алтыбармакян (Макаров, Савчук) – 07:47 (5x5)     1:1 Гримальди (Лайпсик, Голдобин) – 15:24 (5x4)     2:1 Гримальди (Голдобин, Лайпсик) – 26:50 (5x3)     3:1 Голдобин (Плотников, Гурзанов) – 39:00 (5x5)     3:2 Юрчо (Савчук, Макаров) – 49:40 (5x5)     4:2 Савиков (Хайруллин, Воробьёв) – 55:54 (5x5)     4:3 Чивилёв (Макаров, Романов) – 56:20 (5x5)     4:4 Савчик (Тянулин, Коттон) – 57:15 (5x5)     5:4 Голдобин (Лайпсик, Гримальди) – 61:32 (4x3)    

– Довольны, что удалось впервые забросить две шайбы за один матч в КХЛ?
– Всегда здорово забивать. Хотелось бы завершить игру на счёте 4:2. Не имеем права так отдавать пятиминутные отрезки и уходить в овертайм. Но надо отдать сопернику должное, «Лада» играла действительно здорово. Если честно, чаша весов могла качнуться в любую сторону, на протяжении большей части матча они переигрывали нас. Но наше большинство сыграло решающую роль.

– Почему позволили «Ладе» отыграть два гола так быстро?
– Не знаю. Иногда такое происходит. Они пропустили четвёртый гол, но затем собрались и довольно быстро вернулись в игру. Почти весь третий период мы провели в своей зоне, а игроки «Лады» кружили вокруг нас. У них было много бросков и шансов забить, но шайба не шла в ворота. А затем это всё-таки произошло, и они смогли сравнять и перевести игру в овертайм.

– Мог ли быть этому причиной долгий перерыв?
– Не считаю, что перерывы могут служить оправданием нашей игре. Если бы мы не отпустили педаль газа в третьем периоде, то могли бы избежать овертайма. Нам нужно было надёжнее сыграть в обороне, и тогда игра пошла бы по совсем другому пути. Но вместо этого очень хороший третий период провела «Лада». У них были более свежие ноги, но мы рады закончить этот матч с двумя очками, – сказал Гримальди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА набрал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Новости. Хоккей
