Форвард СКА Гримальди оценил победу в овертайме матча с «Ладой»

Нападающий СКА Рокко Гримальди, ставший автором дубля в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:4 ОТ), прокомментировал итог встречи.

– Довольны, что удалось впервые забросить две шайбы за один матч в КХЛ?

– Всегда здорово забивать. Хотелось бы завершить игру на счёте 4:2. Не имеем права так отдавать пятиминутные отрезки и уходить в овертайм. Но надо отдать сопернику должное, «Лада» играла действительно здорово. Если честно, чаша весов могла качнуться в любую сторону, на протяжении большей части матча они переигрывали нас. Но наше большинство сыграло решающую роль.

– Почему позволили «Ладе» отыграть два гола так быстро?

– Не знаю. Иногда такое происходит. Они пропустили четвёртый гол, но затем собрались и довольно быстро вернулись в игру. Почти весь третий период мы провели в своей зоне, а игроки «Лады» кружили вокруг нас. У них было много бросков и шансов забить, но шайба не шла в ворота. А затем это всё-таки произошло, и они смогли сравнять и перевести игру в овертайм.

– Мог ли быть этому причиной долгий перерыв?

– Не считаю, что перерывы могут служить оправданием нашей игре. Если бы мы не отпустили педаль газа в третьем периоде, то могли бы избежать овертайма. Нам нужно было надёжнее сыграть в обороне, и тогда игра пошла бы по совсем другому пути. Но вместо этого очень хороший третий период провела «Лада». У них были более свежие ноги, но мы рады закончить этот матч с двумя очками, – сказал Гримальди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

СКА набрал 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.